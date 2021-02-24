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ضبط 9 آلاف نسخة لكتب مختلفة بدون تفويض قبل شحنها للخارج

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ضبط 9 آلاف نسخة لكتب مختلفة بدون تفويض قبل شحنها للخارج ضبط 9 آلاف نسخة لكتب مختلفة بدون تفويض قبل شحنها للخارج

مصراوي Masrawy

10:24 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن بحوزته 9600 كتاب معد لتصدير خارج البلاد بدون تفويض

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمكنت من القبض على مالك مخزن كتب خاص بشركة للاستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة وبحوزته 68 طرد معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوي 9600 نسخة لكتب مختلفة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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