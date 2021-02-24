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الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يواجهون الجوع بسبب إغلاق المدارس

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الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يواجهون الجوع بسبب إغلاق المدارس الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يواجهون الجوع بسبب إغلاق المدارس

مصراوي Masrawy

10:06 م الأربعاء 24 فبراير 2021


روما - (د ب أ)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم يفقدون وجبتهم الرئيسية في اليوم في ظل إغلاق المدارس خلال جائحة .

وأغلقت حوالي 200 دولة مدارسها خلال ذروة الموجة الأولى من الإصابات في أبريل، مما حرم 370 مليون طفل من وجباتهم المدرسية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "غالبًا ما تكون وجبة واحدة يوميًا هي السبب في ذهاب الأطفال الجوعى إلى المدرسة في المقام الأول".

ويظهر التقرير (حالة التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم) أنه قبل الجائحة، كان حوالي 388 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، يتلقون وجبة يومية في المدرسة. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنتائج السنوات السابقة.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2020، توسيع برامج التغذية المدرسية. ومع ذلك، وجد الخبراء أن الجائحة تسببت في تراجع شديد لخطط التغذية المدرسية المجانية.

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