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فنزويلا تمهل سفير الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة البلاد

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فنزويلا تمهل سفير الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة البلاد فنزويلا تمهل سفير الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة البلاد

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 24 فبراير 2021

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد "شخصًا غير مرغوب فيه" وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخى أريازا لمحطة تليفزيون "في تي في" إن السفيرة الأوروبية إيزابيل بريلهانت بيدروسا تلقت بيانا بهذا المعنى، ردا على تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مؤيدين للرئيس مادورو.

كان البرلمان الفنزويلي دعا في وقت سابق اليوم إلى إعلان السفيرة "شخصا غير مرغوب فيه"، وطردها.

ودعت الجمعية الوطنية الفنزويلية مادورو في "اتفاق رفض" للعقوبات، اليوم الأربعاء إلى السعي لطرد بريلهانت بيدروسا. كما قال البرلمان إنه يتعين مراجعة الاتفاقية الخاصة بتشغيل مكتب للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

واستهدف قرار الاتحاد الأوروبي الذي نشر أمس الأول الاثنين، 19 من مؤيدي مادورو بعقوبات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية واقتراف أعمال ضد الديمقراطية وسيادة القانون.

وكان مادورو أعلن السفيرة ريلهانت بيدروسا "شخصا غير مرغوب فيه" عقب فرض الاتحاد عقوبات في شهر يوليو الماضي، وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد التي تواجه أزمات. ولكن حكومة مادورو الاشتراكية تراجعت بعد انقضاء المهلة.

وتشهد فنزويلا الغنية بالنفط صراعًا متصاعدا بين الحكومة والمعارضة منذ بداية عام 2019، حيث يحاول زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الإطاحة بالرئيس مادورو.

ويحظى جوايدو بدعم الولايات المتحدة والعديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين يتمتع مادورو بدعم الصين وروسيا، وحلفائه في كوبا وبوليفيا ونيكاراجوا.

واعتبر الاتحاد الأوروبي انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في فنزويلا في ديسمبر الماضي غير ديمقراطية.

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