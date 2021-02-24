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بـ 10 آلاف قرص مخدر.. ضبط مدير صيدلية لاتهامه بترويج العقاقير المخدرة بدار السلام

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بـ 10 آلاف قرص مخدر.. ضبط مدير صيدلية لاتهامه بترويج العقاقير المخدرة بدار السلام بـ 10 آلاف قرص مخدر.. ضبط مدير صيدلية لاتهامه بترويج العقاقير المخدرة بدار السلام

مصراوي Masrawy

09:20 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط صيدلي لممارسة نشاط إجرامى فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبحوزته قرابة 11 ألف قرص مخدر.

وردت معلومات بقيام مالك ومدير إحدى الصيدليات، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذاً من الصيدلية ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية سالفة الذكر.

وعُثر بحوزته علي 10,630 ألف قرص مخدر متنوع، 35 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد" - 475 قرصا مهربا ومجهول المصدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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