للفتيات.. 7 عادات يومية تدمر أظافرك

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

تهتم الكثير من الفتيات بمظهر أظافرهن، ويهدرن الكثير من الجهد والمال في صالونات التجميل لجعل شكلها أفضل.

وفي الواقع تكشف أظافرك عن حالتك الصحية، ولكن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى تدمير أظافرنا ونحن لا نعلم ذلك، نستعرضها لكن، بحسب ما ورد في موقع "Brightside".

1- استخدام مثبتات الشعر:

إذا كنتي تستخدمي تلك المثبتات، فقد تتسب في إتلاف أظافرك دون أن تعلمي، ﻷنها تحتوي على ما يقرب إلى 50% كحول، وهو ما يجعلها ضعيفة وهشة.

كما يفسد مانيكيرك أيضا حيث تعمل المركبات الموجودة في المثبت على تفكيك طلاء اﻷظافر، لذلك يمكن أن تستخدمي المثبت في إزالة بقع المانيكير من ملابسك.

2- تستخدمي أظافرك كأدوات لفتح الأشياء:

نستخدم جميعناً أظافرنا لفتح علب محكمة الغلق أو فتح علب الصوداً، ولكن إذا كنتي تفعلي ذلك بانتظام فإنك بتلك الطريقة تستخدميها تحت ضغط كبير، ما تستطيع تحمله فإذا كنت تفعلي ذلك فقد يؤدي إلى صدمة في الأظافر ويتسبب في تقصفها.

3- إزالة الجلد الموجود حولها:

على الرغم من وجود العديد من صالونات التجميل، إلا أن الكثير من الفتيات تفعل هذه الحركة بنفسها في المنزل، فإذا فعلتي هذه الحركة بنفسك يمكن أن تزيلي الجلد الذي يعمل على حماية أظافرك من أي عدوى، وبذلك تتركيها عرضة للجراثيم والبكتيريا وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض كثيرة فيها.

4- تبقي أظافرك طويلة:

تحب الكثير من الفتيات مظهر أظافرها أن يكون طويلاً، حيث يتيح لها فرصة أن تفعل ما تريد بها، ولكن القصيرة أكثر صحة حيث يمكن للأولى أن تأوي الأوساخ والبكتيريا بداخلها، وأيضا إذا كنتي تقومين وضع جل (اﻷكريليك) كثيراً سوف يتسبب في تدميرها لأنه يضعف البنية الأساسية لها ويجعله ضعيفة وهشة.

5-ترك الطلاء مدة طويلة:

عدم إزالة الطلاء حين يتقشر ولمدة أسبوع، يجعلك تخاطرين بإتلاف أظافرك، إذ يمكن أن تمتص الأضرار الموجودة في المناكير فهي مثل بشرتك تماماً تحتاج إلى الرعاية المستمرة.

6- حمام السباحة:

يحمينا الكلور من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في حمام السباحة إلا أنه يمكن أن يترك أظافرك جافة ويعرضها الالتهابات، فيجب عليكِ قبل أن تذهبي أن تضعي مقوِ لأظافرك وطبقة من الطلاء الشفاف لمنعها من فقدان الرطوبة، ويساعد أيضا غسول اليد الذي يحتوي على مادة اﻷنولين على حمايتها من آثار الكلور السلبية.