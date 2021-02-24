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"بنادق وطبنجات".. الأمن العام يستهدف ورشة لإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط

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"بنادق وطبنجات".. الأمن العام يستهدف ورشة لإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط "بنادق وطبنجات".. الأمن العام يستهدف ورشة لإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط

مصراوي Masrawy

08:39 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط.

كان قطاع الأمن العام وجه بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أبوتيج أسفرت عن ضبط ورشة لإصلاح الأسلحة النارية، 16 بندقيةأ 5 فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزينة بحوزة 11 متهما.

كما تم ضبط مالك الورشة وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وقرر بإدارة الورشة بقصد إصلاح الأسلحة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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