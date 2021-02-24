تجديد حبس سائق ميكروباص دهس طفلين بالخطأ في حلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس طفلين بالخطأ في حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير بشارع برهان في حلوان.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين من خلال التحريات حول الحادث أن سائق سيارة ميكروباص صدم الطفلين أثناء عبورهما الطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم الى المستشفى.