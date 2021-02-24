هيئة أمريكية: لقاح "جونسون آند جونسون" يحتمل أن يمنع العدوى عديمة الأعراض

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن البيانات الخاصة بلقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، تشير إلى احتمالية منعه للعدوى عديمة الأعراض.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الدراسات السابقة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أظهرت أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتقل عن طريق أشخاص ليس لديهم أعراض، ما يعني أن لقاحا يمنع العدوى عديمة الأعراض قد يساعد في تقليل فرص انتقال المرض وليس فقط حماية متلقيه من الإصابة.

وذكرت الشبكة أن نتائج التجارب السريرية للقاح أظهرت حماية "متواضعة" من العدوى عديمة الأعراض من اليوم الأول وحتى اليوم 29، إلا أنه بعد فحص المتطوعين بعد 71 يومًا من حصولهم على اللقاح ، بدا أنه فعال بنسبة 74 ٪ تقريبًا ضد العدوى عديمة أعراض.

وأشارت الإدارة -في تقرير اليوم- أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون توفر حماية جيدة ضد فيروس كورونا مع عدم وجود مخاوف محددة تتعلق بالسلامة.

وذكر التقرير أن أكثر الأعراض الجانبية شيوعا لدى متلقي اللقاح في عينة الاختبار كانت ألما في منطقة التطعيم وصداع وإعياء وألم العضلات.