القبض على طالب يروج عملة البيتكوين بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية)؛ لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يقوم من خلالها بالترويج إلى الاشتراك في عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يتم خلالها تداول العملات الرقمية (البيتكوين)

(البيتكوين) عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادي ملموس، ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجاري، على أن يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الاتجار فيها، الأمر الذي يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين في تلك العملية لحصوله على مقابل مادي نظير ذلك.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول بفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوي المحفظة التي تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين احتوائها على بعض العملات الرقمية.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.