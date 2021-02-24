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حكم قضائي بتعويض سيدة 2 مليون جنيه من صاحب شركة مشروعات سياحية

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حكم قضائي بتعويض سيدة 2 مليون جنيه من صاحب شركة مشروعات سياحية حكم قضائي بتعويض سيدة 2 مليون جنيه من صاحب شركة مشروعات سياحية

مصراوي Masrawy

03:34 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتعويض سيدة بمبلغ 2 مليون جنيه من إحدى شركات المشروعات السياحية، لإخلال الأخيرة ببنود التعاقد في "كافيه" بالتجمع الخامس.

وكشفت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس، وكيلا عن المدعية أنه تم الاتفاق بين مجموعة أشخاص على مشروع كافيه بالتجمع الخامس وتم تسليم مبلغ 5 ملايين لأحد الشركاء للتعاقد مع إدارة المول على استئجار المحل.

وأضاف "بعد شهرين أبلغ الشركاء بأن المبلغ تم إنفاقه و يرغب في زيادة رأس المال وعليه قامت المدعية (إحدى الشركاء) بإسناد وكالة قانونية إلى مكتب المستشار هيثم عباس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأقام "عباس" دعوى تعويض عن الضرر جراء الإخلال التعاقدي، إذ تعاقد المدعى عليه باسم شركته دون تسجيل الشركاء في عقد الإيجار للكافيه.

وصرح المستشار هيثم عباس أن الحكم بمثابة ردع للمتعاقدين الذين لا يحترمون الأمور التعاقدية ومسارها الصحيح "فهي ليست حبر على ورق".

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