الحبس 3 سنوات لمتهم بتشويه وجه فتاة لرفضها الزواج منه بأوسيم

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أوسيم بمعاقبة المتهم بتشويه وجه فتاة بسبب رفضها خطبته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"روميو أوسيم" بالحبس 3 سنوات.

استمعت جهات التحقيقات لأقوال الفتاة "منال، ن"، وقالت إن المتهم سبق وتقدم لخطبتها أكثر من مرة، مشيرة إلى أنها رفضت الخطبة منه بسبب سوء سلوكه وسمعته، وأنه تمت خطبتها من آخر، فظل يطاردها ويرسل لها رسائل تهديد بالقتل، ويشوه سمعتها أمام خطيبها، وسبق أن حررت ضده محضرا لاقتحامه عليها المنزل، الأمر الذي جعله يستشيط غيظا.

وأضاف: "يوم الواقعة فوجئت به يعترض طريقي أنا وشقيقتي، وطلب منى التنازل عن المحضر وحينما رفضت قالي: طيب أنا هشوهلك وشك عشان متبقيش لحد غيري، ومزق وجهى بواسطة كتر ودهس شقيقتي بالتوك توك وفر هاربًا".

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بجرح قطعي في منطقة الوجه وادعاء تعدي عاطل عليها ومقيمة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أحالته لمحكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.