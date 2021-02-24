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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 21قطعة سلاح في أسيوط

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 21قطعة سلاح في أسيوط ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 21قطعة سلاح في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:19 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أبوتيج .

و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية- 5 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة بحوزة 11 متهم .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، وقرر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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