ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 21قطعة سلاح في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أبوتيج .

و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية- 5 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة بحوزة 11 متهم .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، وقرر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.