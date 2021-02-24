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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "كتائب الفرقان" لـ 27 مارس

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "كتائب الفرقان" لـ 27 مارس تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "كتائب الفرقان" لـ 27 مارس

مصراوي Masrawy

02:17 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 27 مارس لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، محمد احمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق".

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في تسمي بـ "خلية كتائب الفرقان" والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

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