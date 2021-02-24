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حساب مستعار نشر صورا.. النيابة تناشد من لديه فيديوهات واقعة فتاة فيرمونت إرسالها لها

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حساب مستعار نشر صورا.. النيابة تناشد من لديه فيديوهات واقعة فتاة فيرمونت إرسالها لها حساب مستعار نشر صورا.. النيابة تناشد من لديه فيديوهات واقعة فتاة فيرمونت إرسالها لها

مصراوي Masrawy

01:43 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

قالت النيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.

وأضافت النيابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خوفا من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".

وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.

وعلى هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الجميع إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو بالإرسال عبر البريد الإلكتروني: "اضغط هنا" المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

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