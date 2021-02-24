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"محافظ الأفلاج" يتابع سير عمل مركز لقاحات كورونا ويطمئن على الخدمات

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استمع لشرح عن خطوات العمل المقدمة داخل المركز من الاستقبال حتى المغادرة

قام محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني؛ اليوم، بجولة ميدانية تابع خلالها سير العمل بمركز لقاحات كورونا بالمحافظة، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.

واستمع الهزاني؛ خلال جولته بمركز اللقاحات، لشرح تفصيلي من مدير مستشفى الأفلاج العام الأخصائي أول فالح الدوسري؛ ورئيس المركز مبارك العريم؛ عن خطوات العمل المقدمة للمراجع داخل المركز من الاستقبال حتى مغادرة المركز.

من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج لإدارة المستشفى ومنسوبيه الجهود الكبير وتقديم الخدمات الطبية للمراجعين، وفق أعلى معايير الجودة الصحية.

ونجحت إدارة مستشفى الأفلاج العام، في وقت وجيز، في إعادة تأهيل وتجهيز مركز "تطمن" ليكون مقراً للقاحات كورونا قدّمت خلاله جميع الخدمات الصحية التي كانت محل إشادة وثناء من المراجعين.

محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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