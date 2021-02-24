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بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

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بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع
دفاع عن سياسات وزير المالية السابق "ألبيرق" أطلق الشرارة

بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

تهاوت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبًا؛ لتظل معرضة لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.

وفي ظل الضعف الاقتصادي، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلًا إن التحرك "سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية".

وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11، الثلاثاء؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليًا أداءً أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر، حين رحل وزير المالية بيرات ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال عن منصبيهما.

وارتفعت الليرة عقب ذلك ما يزيد على 20% بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية، بعد سنوات من سوء الإدارة.

وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن "ألبيرق"، الذي تزامنت فترة توليه لمنصبه مع انخفاض حاد في العملة.

واستنفدت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بشدة، بسبب سياسة البنوك الحكومية ببيع 130 مليار دولار من العملة الأمريكية لدعم الليرة.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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