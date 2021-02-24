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التأمينات الاجتماعية تنفّذ 27 مليون عملية إلكترونية في 2020

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نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بجميع الخدمات 99.41 %

التأمينات الاجتماعية تنفّذ 27 مليون عملية إلكترونية في 2020

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن العمليات الإلكترونية التي نفّذتها خلال العام المنصرم 2020، حيث بلغ إجمالي العمليات الإلكترونية المنجزة أكثر من 27 مليوناً و855 ألف عملية.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات أحمد العمران، قائلاً: إن المؤسسة تمكنت وعبر قنواتها الإلكترونية المختلفة خلال عام 2020 من تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية، في حين بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بجميع الخدمات نحو 99.41 %، لافتاً إلى أن عدد العمليات التي تمّت عن طريق الموقع الإلكتروني بلغ أكثر من 10 ملايين و276 ألف عملية، بينما عدد العمليات التي تمت عن طريق تطبيق "تأميناتي" قُدر بأكثر من 4 ملايين و820 ألف عملية، في حين بلغ عدد العمليات التي تمت استباقياً أكثر من 3 ملايين و600 ألف عملية.

وأشار العمران؛ إلى أن المؤسسة أطلقت في الربع الأول من عام 2020 الفرع الإلكتروني، الذي ساهم في تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب بنسبة 2 % من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية، حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها عبر الفرع الإلكتروني (بديل المكتب الافتراضي) خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا أكثر من 380 ألف عملية، وبالتالي تمكنت المؤسسة من تقديم جميع خدماتها بنسبة 100 % عبر قنوات إلكترونية متاحة للجميع، واستهدفت هذه الخدمات عملاء المؤسسة من مختلف الفئات سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين.

واختتم مساعد المحافظ بالتأكيد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية أولاً بأول، وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المكتب.

التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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