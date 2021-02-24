أخبار عاجلة

مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي العام المقبل

Print
الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي العام المقبل الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي العام المقبل

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

(وكالات):

رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية