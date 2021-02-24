أخبار عاجلة

مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البنتاجون يحث تركيا على عدم المضي في تسلم إس-400

Print
البنتاجون يحث تركيا على عدم المضي في تسلم إس-400 البنتاجون يحث تركيا على عدم المضي في تسلم إس-400

مصراوي Masrawy

10:00 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

حثت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا على "عدم المضي قدما في تسلم أنظمة صواريخ إس -400" روسية الصنع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القول في إفادة صحفية الليلة الماضية: "كانت لديهم العديد من الفرص خلال العقد الماضي لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة".

وشدد على أنه "لم يطرأ تغيير على سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بطائرات إف -35 (الأمريكية) وأنظمة إس -400".

وأضاف أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بطائرة إف-35 ستظل معلقة، مجددا الدعوة لتركيا لعدم اقتناء أنظمة إس-400 .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الشهر الماضي إن تركيا وروسيا ستبحثان تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي إس -400 في نهاية يناير. ولم يتضح بعد ذلك ما إذا كانت تلك المحادثات قد تم تأجيلها أو إلغاؤها.

وكانت تركيا تسلمت عام 2019 دفعة أولى من الأنظمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية