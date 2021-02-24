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بايدن والكاظمي يبحثان تطوير العلاقات الأمريكية العراقية

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بايدن والكاظمي يبحثان تطوير العلاقات الأمريكية العراقية بايدن والكاظمي يبحثان تطوير العلاقات الأمريكية العراقية

مصراوي Masrawy

12:27 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

وكالات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة، وأكدا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمي قوله: "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

‏وتابع: "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

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