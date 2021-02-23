أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإمارات: تطعيم 45% من السكان ضد كورونا

Print
الإمارات: تطعيم 45% من السكان ضد كورونا الإمارات: تطعيم 45% من السكان ضد كورونا

مصراوي Masrawy

11:15 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

دبي - (د ب أ)

أعلنت حكومة الإمارات تطعيم 89ر44 % من سكان الدولة المستهدفين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتقديم اللقاح لـ66ر57% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة، مشيرة إلى تفعيل سبعة مستشفيات ميدانية، ضمن خطط تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الطبي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، إن الدولة حريصة على تطوير أنظمتها الوقائية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع، مشيرة إلى تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية، وتشغيل المزيد في المرحلة المقبلة بمختلف إمارات الدولة، حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة سبعة مستشفيات.

وقالت الحوسني للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء "لاحظنا انخفاضاً تدريجياً في أعداد الحالات المسجلة، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة لتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصّة في مختلف مناطق الدولة، وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسّن الوضع الوبائي بشكل عام".

وأشارت إلى تقديم خمسة ملايين و668 ألفًا و264 جرعة لقاح، بمعدل توزيع 31ر57 لكل 100 شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية