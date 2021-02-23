السلطة الفلسطينية تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل

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رام الله - (د ب أ)

طلبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل.

وأعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عن الطلب خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال بشارة: "مر 26 عامًا منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، مضيفًا إنها مسألة بقائنا اقتصاديًا.

وأضاف أن "البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة كعضو في اللجنة، والتي شاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ أن أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013".

وقال ان حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وأضاف "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن عام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15%، ارتفاعا من 13% في 2019 بحسب بشارة.