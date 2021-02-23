أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السلطة الفلسطينية تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل

Print
السلطة الفلسطينية تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل السلطة الفلسطينية تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

11:13 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

رام الله - (د ب أ)

طلبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل.
وأعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عن الطلب خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال بشارة: "مر 26 عامًا منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، مضيفًا إنها مسألة بقائنا اقتصاديًا.
وأضاف أن "البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".
وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة كعضو في اللجنة، والتي شاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ أن أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.
ودعا بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013".
وقال ان حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.
وأضاف "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن عام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".
وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15%، ارتفاعا من 13% في 2019 بحسب بشارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية