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حمدوك: السياسات السودانية الجديدة من شأنها معالجة تشوهات الاقتصاد

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حمدوك: السياسات السودانية الجديدة من شأنها معالجة تشوهات الاقتصاد حمدوك: السياسات السودانية الجديدة من شأنها معالجة تشوهات الاقتصاد

مصراوي Masrawy

10:45 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

السودان- (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عن سعادته وفخره بالتفاعل الكبير من قبل المواطنين داخل وخارج السودان، مع السياسات الجديدة التي من شأنها أن تعالج تشوهات الاقتصاد وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل وتحقق نتائج إيجابية لكافة القطاعات بالبلاد، كما عبّر عن امتنانه لتفاعل مختلف أصحاب العمل من أجل تحفيز تطبيق هذه السياسة.

وعقد رئيس الوزراء السوداني، اجتماعًا ضمّ كلا من وزير شئون مجلس الوزراء المهندس عمر خالد يوسف، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ومحافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين الدين.

وتناول الاجتماع إجراءات تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف والتحديات التي تواجه المواطنين والجهاز المصرفي في تنفيذ هذه السياسة على أرض الواقع.

من جهته، قال محافظ بنك السودان المركزي، إنه اجتمع اليوم مع مدراء عموم البنوك التجارية بحضور قيادات بنك السودان، لافتا إلى أن الاجتماع تناول مسار القرارات الجديدة خلال اليومين السابقين، كما جرى نقاش معمق للشكاوي والملاحظات التي وردت حول عملية صرف العملات بواسطة القنوات الرسمية.

وأبدى مدراء البنوك تفهمهم للمشاكل والملاحظات، مؤكدين عملهم المستمر للاستجابة لملاحظات المواطنين.

وأكد محافظ بنك السودان المركزي، ضرورة التجاوب من الجميع وتضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.

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