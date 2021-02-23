أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بودكاست متمم" يناقش تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية

Print
"بودكاست متمم" يناقش تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية "بودكاست متمم" يناقش تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية
في حلقة يستضيف فيها وكيل وزارة المالية للاستراتيجية مساء غد

يناقش "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية في ، بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030، ويضمن حوكمتها، ومتابعة سيرها، في حلقة يبثها المركز مساء غد، يستضيف فيها وكيل وزارة المالية للاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد بن محمد المحاسن.

وتتناول الحلقة موضوعات عدة، منها: استراتيجيات العمل في مكاتب تحقيق الرؤية، ودورها في ضمان نجاح سير تنفيذ الخطط، ورحلة التحول الحكومي، وكيفية الربط بين الجهات التنظيمية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى استعراض أبرز نتائج مواءمة الوزارة مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

يُذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

شبكة عيون الإخبارية