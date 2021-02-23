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الادعاء العام الأرجنتيني يستعين بلجنة طبية للتحقيق في وفاة مارادونا

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الادعاء العام الأرجنتيني يستعين بلجنة طبية للتحقيق في وفاة مارادونا الادعاء العام الأرجنتيني يستعين بلجنة طبية للتحقيق في وفاة مارادونا

الادعاء العام الأرجنتيني يستعين بلجنة طبية للتحقيق في وفاة مارادونا

أفادت مصادر قضائية بأن مكتب المدعي العام الأرجنتيني سيدعو لجنة طبية للاجتماع في الثامن من مارس القادم للبت إن كان أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

وتوفي مارادونا بنوبة قلبية في الـ25 من نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية، ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك إهمال أم لا في الرعاية الصحية التي تلقاها الأسطورة قبل وفاته.

وسيتم استدعاء تسعة خبراء في الثامن من مارس، بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، كما دعا المدعي العام في سان إيسيدرو، إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، شاهدين آخرين للمثول أمام المحققين الخميس، وهما منسق التمريض والطبيب الذي كان مكلفًا بتنسيق الرعاية المنزلية لمارادونا خلال الأيام التي سبقت وفاته.

ويخضع منذ فترة خمسة أشخاص آخرين، بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف، للتحقيق بشبهة القتل غير العمد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن آخر شخصين شملهما التحقيق كانا عضوين في مجموعة دردشة على تطبيق "واتساب" تناقش رعاية مارادونا.

وستمثل اثنتان من بنات مارادونا، وهما جيانا (31 عامًا) وجانا (24 عامًا)، أمام النيابة العامة الخميس لاتهامها لوكي بالمسؤولية عن تدهور صحة والدهما الأسطورة.

وكان ينظر إلى مارادونا على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وهو أسطورة في وطنه بعد أن لعب دورًا أساسيًا في قيادة الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز مونديال المكسيك عام 1986، ثم الوصول بعد أربعة أعوام إلى نهائي مونديال إيطاليا 1990 حيث تنازل ورفاقه عن اللقب لصالح ألمانيا الغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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