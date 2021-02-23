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قاعة تسع 406 نواب.. رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية

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قاعة تسع 406 نواب.. رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية قاعة تسع 406 نواب.. رئيس "المقاولون العرب" يتفقد مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

10:38 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، اليوم، مشروع مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة الأدوار المختلفة للاطلاع على مدى سير العمل و استفسر عن توافر كافة العناصر اللازمة لاستكمال أعمال التشطيبات مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة التفاصيل التي تخص هذا المشروع الكبير الذي يمثل أحد الواجهات السياسية في .

ورافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المهندس محمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية والمهندس عصام عبدالخالق مدير إدارة المشروع والمهندس سلام رشاد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة والمهندس محمد خضر مدير إدارة الأعمال الكهربائية.

يذكر أن مشروع مبنى مجلس الشيوخ يقام علي مسطح إجمالي 33 ألف م2 ويتكون من أرضي وعدد 3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب وصالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات كبرى سعة 50 فرد, كما يضم المبني عدد من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة

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