أيرلندا تعتزم الانتقال إلى أعلى مستوى من قيود كورونا

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أيرلندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده سوف تنتقل إلى المستوى الخامس من قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو أعلى مستوى في أيرلندا.

وأوضح مارتن، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هذا النوع من القيود سوف يستمر حتى 5 أبريل القادم على الأقل.

وأضاف أنه في ذلك التاريخ المشار إليه سوف ينظرون في تخفيف القيود بشأن النشاط العام، بما في ذلك استئناف البناء.

وحسب الشبكة، سوف تستأنف بعض دور رعاية الأطفال عملها في الأول من مارس المقبل بالتزامن مع إعادة فتح المدارس تدريجيا.