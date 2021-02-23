أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بعطلة وطنية في نهاية الإغلاق

Print
آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بعطلة وطنية في نهاية الإغلاق آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بعطلة وطنية في نهاية الإغلاق

مصراوي Masrawy

09:11 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

حصدت عريضة للمقيمين في إنجلترا للحصول على عطلة وطنية في اليوم الذي سيتم فيه رفع قيود ، وتحديدًا يوم 21 يونيو، أكثر من 11 ألف توقيع حتى اليوم الثلاثاء.

ويعني هذا أن البريطانية يجب أن ترد على الاقتراح.

وبمجرد أن يصل عدد التوقيعات إلى 100 ألف، يجب أن يناقشها النواب في البرلمان البريطاني.
وتطلب العريضة من الحكومة تخصيص عطلة مرة واحدة "كفرصة للعائلات والأصدقاء للالتقاء".

وحصلت العريضة على قدر كبير من الدعم بعد أن نشرها جاك كيمب، وهو شاب من ديفون، في جنوب غرب إنجلترا، عبر تويتر.

وأنشأ الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، حسابا على تويتر باسم "دايزانتل جون 21" يغرد عبره عدد الأيام المتبقية حتى 21 يونيو، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا التاريخ باعتباره اليوم المتوقع أن تتمكن فيه إنجلترا من التخلي عن قيود فيروس كورونا.
وصار له 46 ألف متابع في أقل من 24 ساعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية