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وكالة الطاقة الذرية قلقة من عرقلة إيران تحقيقًا حول ماضيها النووي

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وكالة الطاقة الذرية قلقة من عرقلة إيران تحقيقًا حول ماضيها النووي وكالة الطاقة الذرية قلقة من عرقلة إيران تحقيقًا حول ماضيها النووي

مصراوي Masrawy

08:56 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إحباطها المتزايد لعدم تقديم إيران إجابات حول جزيئات اليورانيوم التي يمكن أن تلقي الضوء على نطاق الأنشطة النووية السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في أحدث تقرير ربع سنوي لها عن إيران إنها عثرت على جزيئات يورانيوم إضافية في موقعين العام الماضي، لكن إيران لم تقدم تفسيرات بشأنها بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم طهران إجابات موثوقة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ثالث خلال الأشهر الـ 18 الماضية. وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الوكالة قلقة للغاية من احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في هذا الموقع غير المعلن".

كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتخصيب ما يقرب من ثلاثة أطنان من اليورانيوم، وهو ما يقرب من 15 ضعف الكمية المسموح بها بموجب اتفاق طهران لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي تم إبرامه لمنع البلاد من تجميع كميات من اليورانيوم المخصب الذي يمكن معالجته لاحقًا ليصبح مواد صالحة لصنع الأسلحة النووية.

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