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البنتاجون: مشاركة تركيا في برنامج "أف-35" لا تزال معلقة

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البنتاجون: مشاركة تركيا في برنامج "أف-35" لا تزال معلقة البنتاجون: مشاركة تركيا في برنامج "أف-35" لا تزال معلقة

مصراوي Masrawy

08:49 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة تركيا في برنامج طائرات F-35 لا تزال معلقة، مضيفا أن "سياسة الإدارة الأمريكية تجاه هذه المسألة لم تتغير".

ودعا كيربي، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، تركيا إلى التخلي عن نظام S-400 الروسي الصاروخي للدفاع الجوي قائلا إن النظام " لا يتوافق مع برنامج طائرات F-35".

وأضاف: "كان أمام أنقرة خلال العقد الأخير أكثر من فرصة لشراء نظام دفاعي من الولايات المتحدة، إلا أنها اختارت النظام الروسي الذي يمنح الإيرادات والنفوذ".

وأفادت تقارير إخبارية بأن تركيا استعانت بمكتب محاماة في العاصمة الأمريكية واشنطن، للضغط من أجل إعادة قبولها في برنامج المقاتلة F-35.

وكانت تركيا تشارك في برنامج F-35 بصناعة بعض أجزاء الطائرة، بالإضافة إلى طلبها أكثر من 100 مقاتلة من نفس الطراز، لكنها خرجت من البرنامج في 2019، بإصرارها على شراء منظومة S-400 روسية الصنع.

ووصفت أنقرة إخراجها من البرنامج بأنه "أمر غير عادل"، فيما عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في حدوث تطورات إيجابية في عهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بخصوص هذا الموضوع.

وعلى الرغم من إزالة تركيا من البرنامج، وفرض عقوبات على قطاع تركيا الصناعي العسكري في ديسمبر، أكد البنتاغون الاستمرار في الاعتماد على المتعاقدين الأتراك لتوفير قطع F-35.

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