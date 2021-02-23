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نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل تصريح مزاولة المهنة الملغي لتامر أمين

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نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل تصريح مزاولة المهنة الملغي لتامر أمين نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل تصريح مزاولة المهنة الملغي لتامر أمين

مصراوي Masrawy

09:27 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب مينا غالي:
كشف النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، موقف تصريح مزاولة المهنة الخاص بمقدم البرامج تامر أمين، والذي قرر مجلس النقابة سحبه ومنعه من الظهور التليفزيوني على خلفية تصريحاته عن أهالي الصعيد.

وقال سعدة في تصريحات لمصراوي اليوم، إن تصريح مزاولة المهنة الذي تستخرجه النقابة لمن يرغب في العمل الإعلامى تتراوح مدته بين ٣ شهور أو ٦ شهور، موضحا أن تامر أمين استخرج تصريحا مدته ٦ شهور.

وأضاف سعدة، أنه بعد سحب التصريح من تامر أمين، فمن حقه التقدم بطلب تصريح جديد من مجلس النقابة، دون الارتباط بمدة محددة، لكن القرار بالموافقة أو الرفض يرجع لمجلس النقابة في النهاية.

وتابع: من حق تامر أمين أن يطلب تصريحا جديدا، ولكن النقابة هي وشأنها في هذا الأمر، فهي التي تقرر أو ترفض حسب ما تراه مناسبا، فهي التي تقرر ما إذا كان الشخص المتقدم يصلح لممارسة المهنة من عدمه.

وكان قد أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ القرار رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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