"تقليم فقط".. "الجيزة" تنفي قطع الأشجار بشارع النيل

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على إحدى المواقع الإخبارية من زعمها بقيام المحافظة بالقطع الجائر لعدد من الأشجار بشارعي النيل السياحي ومراد بالجيزة مما أثار غضب قاطني تلك المنطقة.

وأوضحت المحافظة - في بيان لها اليوم الثلاثاء بهذا الشأن - أنه في ضوء ما تقوم به المحافظة من أعمال تطوير شامل بشارع النيل السياحي لما له من أهمية كبيرة كأحد المحاور المرورية الرئيسية وأحد الشرايين الحيوية في قلب المحافظة ولإضافة المزيد من اللمسات الجمالية وفقا لمخطط جمالي وحضاري يليق بمكانة الشارع السياحي والمحافظة العريقة، كلف أحمد راشد محافظ الجيزة إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بتهذيب وتقليم أفرع وغصون الأشجار المتدلية بكثافة بطول الشارع والتي كانت تمثل عائقا لحركة المارة والمشاه على الرصيف وحجب رؤية النيل الذي هو حق لهم، ويؤكد ذلك أن الصور المصحوبة للخبر بالموقع الإخباري توضح بأنه تقليم للأشجار وليست قطع.

وأكدت محافظة الجيزة اهتمامها بهذا الشارع السياحي الهام وما يؤكد ذلك التواجد الدائم من كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة والتكليف الدائم من محافظ الجيزة برفع كل ما يشوه المظهر ويحجب رؤية المواطنين لنهر النيل الخالد والاهتمام بالأشجار المتواجدة وبكافة التفاصيل الدقيقة.

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