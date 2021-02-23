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اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في

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اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في روسيا اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في

مصراوي Masrawy

07:51 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

اندلع حريق في خط لأنابيب الغاز في ، إثر انفجار نتج عن تسرب للغاز في منطقة أورينبورج على الحدود مع كازاخستان، ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات، وفقًا للسلطات.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الدفاع المدني المحلية اليوم الثلاثاء أنه تم إخماد الحريق.
وتم الإعلان عن وضع كارثي في المنطقة وقطع إمدادات الغاز عن عدة قرى بشكل مؤقت.
وبحسب وزارة الطاقة، لم يصب أحد في الحادث.
أعلنت شركة تابعة لشركة غازبروم، المالكة لخط الأنابيب، أنها ستزود المتضررين بالغاز عبر خزانات متحركة. ومن المتوقع أن تستمر أعمال الإصلاح لمدة يومين.

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