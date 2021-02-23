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جامعة جازان و"تقويم التعليم" توقعان عددًا من عقود الاعتماد البرامجي

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لتعزيز الجودة في المخرجات وتحسين أداء وفاعلية الكليات

جامعة جازان و

وقعت جامعة جازان مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عددًا من عقود الاعتماد البرامجي، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور وكلاء الجامعة ومسؤولي الهيئة وعدد من العمداء والعميدات.

ونوه الدكتور زمان إلى ما حققته الجامعة في مجال الاعتماد بداية بحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، إلى جانب اعتماد الجودة في البرامج وفي نوعية المخرجات، مؤكدًا أنه توجه استراتيجي لدى الجامعة.

من جانبه أكد رئيس جامعة جازان أن البرامج تضمنت عقودًا لعدد من البرامج؛ منها برنامج هندسة الحاسب والشبكات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبرنامج الوبائيات بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، وبرنامج الشريعة بكلية الشريعة والقانون.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي والجودة، وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة نوعية للجامعة من شأنها تعزيز الجودة في مخرجات الجامعة وتحسين أداء وفاعلية الكليات.

جامعة جازان و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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