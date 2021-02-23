في بور سعيد.. ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب وزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مدير شركة سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج ببورسعيد.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مواطنين - مقيمين بمحافظة بورسعيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرتين لهما لأداء فريضة الحج إلا إنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وأسفرت عن أن وراء ارتكابها مدير شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" وحيث قام بممارسة نشاطاً إجرامياً في الاحتيال على المواطنين مستغلاً كونه المدير المسئول بالشركة المشار إليها، واتخاذها ستاراً لاستقطاب ضحاياه من راغبي السفر لأداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ (150ألف جنيه) من الشاكيان بزعم إحضار تأشيرتين دخول لهما لآداء فريضة الحج ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.