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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بمدينة نصر

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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بمدينة نصر ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

02:07 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة قيادة السائق وملك زوجته بطريق الأوتوستراد دائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالي - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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