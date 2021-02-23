أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأموال العامة تضبط أكاديمية تعليمية وهمية في الإسماعيلية

Print
الأموال العامة تضبط أكاديمية تعليمية وهمية في الإسماعيلية الأموال العامة تضبط أكاديمية تعليمية وهمية في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

01:21 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية بدون ترخيص في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام شخصين بإدارة أكاديمية وهمية بدون ترخيص، مقرها بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية، وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمين، وعثرت القوات على عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد بحصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين، ومجموعة من الكتب والأوراق العلمية، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، ولوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومجموعة من الإقرارات والاستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية، ومجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الامتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط، وأكلاشيه خاص بالأكاديمية، وكذلك جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما، وطابعة، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية