الأموال العامة تضبط أكاديمية تعليمية وهمية في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية بدون ترخيص في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام شخصين بإدارة أكاديمية وهمية بدون ترخيص، مقرها بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية، وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمين، وعثرت القوات على عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد بحصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين، ومجموعة من الكتب والأوراق العلمية، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، ولوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومجموعة من الإقرارات والاستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية، ومجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الامتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط، وأكلاشيه خاص بالأكاديمية، وكذلك جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما، وطابعة، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.