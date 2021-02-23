برلماني يكشف ملامح قانون ضم شهداء الفرق الطبية إلى صندوق تكريم ضحايا الإرهاب

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

كشف النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو لجنة الصحة، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن نص تعديلات مشروع قانون ضم ضحايا وباء كورونا من الأطقم الطبية إلى ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة، التي تقدم بها قبل أيام إلى مجلس النواب.

وتنص التعديلات المقترحة، من بين ما تنص، على أن يعدل مسمى "القانون 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، ليصبح اسم القانون "القانون 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، والخدمات الصحية، وأسرهم".

ونصت التعديلات كذلك على أنه يستحدث بنودًا إلى التعريفات في المادة 1 تنص على أن "الخدمة الصحية هي الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة؛ سواء أكانت خدمات تحتوي على إجراء طبي علاجي أو وقائي أو فحوصات طبية أو الخدمات الإدارية المتعلقة بالخدمة الطبية"، وأن "العاملين بالمجال الصحي؛ هم: كل من يعمل بالمنشأة التي تقدم الخدمات الصحية للمواطن، من الفرق الطبية والإداريين والعمالة المساعدة".

وكانت المذكرة الإيضاحية للتعديلات المقترحة قد أشارت إلى أن جائحة كورونا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديًّا، وأدبيًّا)، بين كل شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الإرهابية، وفقًا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأُسرهم".

وأضافت المذكرة الإيضاحية: "فما الفارق بين شهيد أو مصاب نتيجة مواجهة طبية لفيروس قاتل في مستشفى، وبين شهيد أو مصاب نتيجة مواجهة إرهابي مدجج بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلاً حياته فداء لها. وعليه، لا بد أن يثمّن بذل كل فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويًّا وماديًّا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".

وأعلنت نقابة أطباء مصر دعمها مشروع القانون الذي تقدم به النائب فريدي البياضي؛ لضم شهداء الفريق الطبي إلى المخاطبين بهذا القانون، عقب تقدمه به.

وقالت النقابة، في بيان، إنها "إذ تثمن تلك الخطوة، فإنها تطالب جميع السادة نواب الشعب بالبرلمان من كل الأحزاب والمستقلين بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره؛ تقديرًا لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم".