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ضبط صاحب شركة استصلاح أراضي لاتهامه بالنصب على المواطنين في الجيزة

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ضبط صاحب شركة استصلاح أراضي لاتهامه بالنصب على المواطنين في الجيزة ضبط صاحب شركة استصلاح أراضي لاتهامه بالنصب على المواطنين في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:48 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بإنشاء شركة دون ترخيص للمقاولات وإستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة، وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية وزعم ملكية الشركة لقطع أراضي بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع استثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه بمقر الشركة، وعثر على كمية من المطبوعات الدعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضي بمشاريع وهمية، وبمواجهته أقر بنشاطه .

كما تم الاستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على 5 مليون جنيه مصري بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحة 150فدان مستصلحة زراعياً بمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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