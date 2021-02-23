أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 7 سجلات للأحوال المدنية

Print
تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 7 سجلات للأحوال المدنية تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 7 سجلات للأحوال المدنية

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

استكملت وزارة الداخلية، تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

قررت وزارة الداخلية افتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية وذلك تيسيراً للمواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.. واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بـ 7 سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً.

كما تم نخصيص مكتب لكبار السن وذوي القدرات الخاصة بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة ..
فقد تقرر تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

وشملت مركز إصدار البحيرة بدمنهور بمحافظة البحيرة،
مركز إصدار الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية،
سجل مدني أول كفرالشيح بمحافظة كفرالشيخ،
فضلاً عن افتتاح السجلات اعتباراً من السبت الموافق 27/2/2021.. سجل مدني سماحة الفرعي بمحافظة الدقهلية، سجل مدني الجنوب2 بمحافظة بورسعيد،
سجل مدني ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، سجل مدني ميرا الفرعي بمحافظة أسيوط.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية