رحلة سقوط 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه في أنشطة تجارية

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية قاموا بغسل أموالهم حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.