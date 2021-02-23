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الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و566 محلاً مخالفًا

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الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و566 محلاً مخالفًا الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و566 محلاً مخالفًا

مصراوي Masrawy

11:15 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12650 أشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12559شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 91 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 566 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 151 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1050شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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