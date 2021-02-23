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استمرار حبس سائق متهم بقتل صديقه في الصف 15 يومًا

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استمرار حبس سائق متهم بقتل صديقه في الصف 15 يومًا استمرار حبس سائق متهم بقتل صديقه في الصف 15 يومًا

مصراوي Masrawy

10:48 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس سائق توك توك متهم بقتل صديقه بسبب 150 جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سائقًا على توك توك يملكه والد المجني عليه، مضيفة أنه كان يمر بضائقة مالية بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم طلب من المجني عليه مبلغ مالي 150 جنيهًا فوافق الأخير ولم يتردد في إعطائه المبلغ، وبعد مرور أيام طالبه برد الدين لكن المتهم تعثر في سداده فقام المجني عليه برفده من العمل كي يعيد المبلغ، لكنه تربص له بالسكين وقام بقتله.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة في الزراعات، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب يدعى "م. م"، طالب، وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك كان يعمل لدى والد المجني عليه، بسبب مطالبته بسداد مبلغ 150 جنيها اقترضه من المجني عليه، فقام باستدراجه وقتله وألقى جثته في الزراعات.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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