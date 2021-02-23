‏البنتاجون: نحمل إيران مسؤولية استهداف الجماعات الموالية لها لسفارتنا في بغداد

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الاثنين، أنها ستعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت العربية.

وقالت الوزارة الأمريكية وفقًا للعربية، إن الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد خطيرة ولديها الحق بالدفاع عن نفسها.

وحملت إيران مسؤولية الهجمات المتكررة لمليشياتها والجماعات الموالية لها على المصالح الأمريكية في العراق.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في وقت سابق سقوط ٣ صواريخ في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد.

وتتكرر عمليات استهداف المنطقة الخضراء الحكومية بالصواريخ التي تضم المباني الحكومة ومقار عدد من السفارات الأجنبية وأبرزها السفارة الأمريكية.