أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

‏البنتاجون: نحمل إيران مسؤولية استهداف الجماعات الموالية لها لسفارتنا في بغداد

Print
‏البنتاجون: نحمل إيران مسؤولية استهداف الجماعات الموالية لها لسفارتنا في بغداد ‏البنتاجون: نحمل إيران مسؤولية استهداف الجماعات الموالية لها لسفارتنا في بغداد

مصراوي Masrawy

11:26 م الإثنين 22 فبراير 2021

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الاثنين، أنها ستعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت العربية.
وقالت الوزارة الأمريكية وفقًا للعربية، إن الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد خطيرة ولديها الحق بالدفاع عن نفسها.
وحملت إيران مسؤولية الهجمات المتكررة لمليشياتها والجماعات الموالية لها على المصالح الأمريكية في العراق.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في وقت سابق سقوط ٣ صواريخ في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد.
وتتكرر عمليات استهداف المنطقة الخضراء الحكومية بالصواريخ التي تضم المباني ومقار عدد من السفارات الأجنبية وأبرزها السفارة الأمريكية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

شبكة عيون الإخبارية