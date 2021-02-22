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"بلدية بارق" تغلق مطعمًا ومركزًا تجاريًّا وتواصل جولاتها اليومية

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لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من "كورونا"

كثّف مراقبو صحة البيئة ومراقبو الأسواق ببلدية محافظة بارق جولاتهم الرقابية اليومية على المحال التجارية للتأكد من الإجراءات الاحترازية من ، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وأغلقوا مطعمًا ومركز تسوق مخالفَيْن.

وتتواصل الجولات يوميًّا صباحًا ومساء بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي تزامنًا مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة، التي تشمل المحال المتعلقة بالصحة العامة، والمحال المهنية في المحافظة والمراكز التابعة.

وحذر المراقبون مسؤولي المحال والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، وألزموهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد، وعدم حدوث تجمعات داخل المراكز.

وقد أسفرت الجولات الصباحية والمسائية في اليومين الماضيين عن رصد ثماني مخالفات صحية ووقائية، وإغلاق محلَّين احترازيًّا. وستتواصل الجولات بكثافة في الصباح والمساء لمتابعة تطبيق الاحترازات، وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد، والتسجيل في تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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