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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح فرع جامعة "رايرسون" الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب السفير أبو زيد - في كلمته - عن سعادته بافتتاح فرع الجامعة الكندية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع التعليم وحرصه على وضع مصر من جديد على الخارطة العالمية لمنظومة التعليم الجامعي؛ لاسيما من خلال التوأمة بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات العالمية.

وأكد السفير أبو زيد أن قطاع التعليم يعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر وكندا، حيث يُعد عامل جذب رئيسي للطلبة المصريين على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في أوتاوا تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارات ومؤسسات مصرية مع عدد من الجامعات الكندية تسمح بحصول مئات الطلبة المصريين على درجات علمية متقدمة في مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البرمجيات وغيرها.

ذكرت وزارة الخارجية أن أبو زيد شارك عقب مراسم الافتتاح في جلسة حوارية مع رئيس جامعة "رايرسون" وعمداء كليات الهندسة والاتصالات بالجامعة، والسفير الكندي في مصر، شهدت مناقشة فرص ومجالات التعاون بين مصر وكندا في مجال التعليم، وأهم الدروس المستفادة من تجربة إنشاء فروع لعدد من الجامعات الكندية بمصر، خاصة ما تقدمه من ربط بين التعليم الأكاديمي و احتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة بشكل عام.