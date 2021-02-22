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الصدر: على العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف المقار الدبلوماسية

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الصدر: على الحكومة العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف المقار الدبلوماسية الصدر: على العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف المقار الدبلوماسية

مصراوي Masrawy

10:24 م الإثنين 22 فبراير 2021

بغداد 22 شباط/فبراير (د ب أ)

طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الاثنين، العراقية بأن لاتقف مكتوفة الأيدي تجاه استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق.

وشدد الصدر في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن على الحكومة العراقية أن لاتقف مكتوفة الأيدي بعد تعاظم وازدياد استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق لما لها من مخاطر على أرواح المدنيين".

وتساءل الزعيم الشيعي "هل أن ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلائم مع المقاومة أم هو تشويه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب".

وتأتي تصريحات الصدر بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في منطقة الحارثية لموجة قصف جديدة بصواريخ الكاتيوشا من حي السلام ببغداد.

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