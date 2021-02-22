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مصراوي Masrawy

بغداد 22 شباط/فبراير (د ب أ)

طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بأن لاتقف مكتوفة الأيدي تجاه استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق.

وشدد الصدر في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن على الحكومة العراقية أن لاتقف مكتوفة الأيدي بعد تعاظم وازدياد استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق لما لها من مخاطر على أرواح المدنيين".

وتساءل الزعيم الشيعي "هل أن ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلائم مع المقاومة أم هو تشويه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب".

وتأتي تصريحات الصدر بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في منطقة الحارثية لموجة قصف جديدة بصواريخ الكاتيوشا من حي السلام ببغداد.