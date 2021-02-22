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"السومة": لا نملك مقومات المنافسة على الدوري.. والوضع بالنادي مأساوي

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"السومة": لا نملك مقومات المنافسة على الدوري.. والوضع بالنادي مأساوي "السومة": لا نملك مقومات المنافسة على الدوري.. والوضع بالنادي مأساوي

أكد عمر السومة مهاجم الأهلي أن فريقه لا يملك مقومات المنافسة على بطولة الدوري، وذلك بعد خسارته الثقيلة من أمام الشباب ( 3-0) اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: الدوري له مهر من أجل تحقيقه، وفي النادي الأهلي لم يتم دفع ربع هذا المهر، فالأهلي لا يملك مقومات الفوز بالبطولة، ووضعه صعب للغاية.

وأضاف الوضع بالأهلي جداً مأساوي، وكل ما يحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير من قبل إدارة النادي، حيث لا نملك أي شيء، حتى التحفيز نفتقده، فعلى أي أساس ننافس على بطولة الدوري.


وتابع ليس هذا النادي الأهلي الذي حضرت إليه قبل سنوات تغير كثيراً، ومن حق الجماهير أن تزعل، فالظروف جميعها تقف ضدنا من صيانة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى صيانة ملعب رديف الجوهرة، حيث لم يبقى أمامنا سوى البطولة الآسيوية لإنقاذ موسمنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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