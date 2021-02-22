المحكمة التأديبية تبطل تأديب 8 مسئولين سابقين بصحة سوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قصت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوى التأديبية لـ 8 من العاملين والمسئولين السابقين بإدارة المراغة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، لما نُسب إليهم من مخالفات مالية بحملة تطعيم شلل الأطفال عام 2014، لبطلان قرار الإحالة الصادر لهم.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قيامه بإعداد كشوف صرف مكافأة حملة التطعيم لشلل الأطفال أكتوبر 2014 بالمخالفة لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، مما ترتب عليه وضع فئات مالية بالمخالفة للتعليمات وقام بإدراج 3 من العاملين بديوان الإدارة ضمن المستفيدين من مكافأة تلك الحملة رغم عدم مشاركتهم بالحملة، وكذلك عن حملة 2015 بسوهاج مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر للبعض وأقل للبعض الآخر عن المستحق ودون حق لآخرين.

ونُسب للثاني قيامه بالتوقيع على كشوف صرف الشيك الثاني لحملة تطعيم شلل الأطفال إبريل 2015 رغم مخالفتها لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، وعاونهما باقي المحالين كلًا على حسب وظيفته.

وثبت مجازاة النيابة الإدارية للمحال الأول، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر يومين من راتبه، ومجازاة المحالِين من الثالث حتى السابع بخصم أجر 3 أيام من راتب كل منهم، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر 7 أيام من راتبه، وعام 2018 أصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج حكم بإلغاء الجزاء على السابع، فتم سحب قرار الجزاء المشار إليه في شأن المحالين جميعهم وتمت إحالتهم للمحاكمة.

ورأت المحكمة، وإذ استبان للنيابة الإدارية بمقتضى سلطتها القانونية أن المخالفات المنسوبة للمحالين ليست على قدر من الجسامة، وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفات لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإدارية التي يتبعها المحالين، فقامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدى الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية، الأمر الذي يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية قد ارتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستحق بأي حال من الأحوال إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجزاء الإداري يحقق الردع والجزاء الكافي للمحالين، مما يجعل قرار إحالتها باطلًا.