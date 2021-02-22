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الإفتاء: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة

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الإفتاء: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة الإفتاء: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة

مصراوي Masrawy

10:32 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء أن الجماعات الإرهابية وأبواقها تسعى بشكل دائم إلى زعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وتعمل دائما على التشكيك في عمل المؤسسات الوطنية وتعمل على خلخلة الصلة بين المواطن وبين الدولة.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن المواطن الصالح يدرك بوعيه وفهمه ما تخفيه هذه الجماعات من وراء التشكيك الدائم في منجزات الدولة الوطنية.

وأكدت الدار أن هذه الجامعات لا غرض لها من ذلك إلا قتل روح الوطنية في قلوب الشباب والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار لكي يضعف الوطن ويصبح فريسة سهلة لمخططات الجماعات الإرهابية.

وأتمت دار الإفتاء رسالتها بأن المواطن هو حائط الدفاع الأول والأقوى لحماية الوطن قائلة :"فاحذر أن يُؤتى وطنك من قِبَلك".

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